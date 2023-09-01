Игрок «Эвертона» Ивоби перейдёт в «Фулхэм»

Футболист ливерпульского «Эвертона» Алекс Ивоби станет игроком лондонского «Фулхэма», сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шет в своём «твиттере».
По информации источника, Ивоби уже находится в Лондоне для прохождения медицинских тестов. Сумма трансфера составит € 22 млн.
27-летний нигериец является воспитанником лондонского «Арсенала». В августе 2019 года «Эвертон» приобрёл его за сумму около € 30 млн. За клуб из Ливерпуля Ивоби провёл 140 матчей, в которых забил девять голов и отдал 15 ассистов. В составе «канониров» Алекс дважды стал обладателем Суперкубка Англии, а также один раз выиграл Кубок страны.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 28 млн, а действующий контракт с «ирисками» истекает летом 2024 года.
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