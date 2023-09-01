Экс-вратарь ЦСКА Кырнац: российский футбол в упадке, мы варимся в своём болоте

Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац, ныне защищающий цвета медийного футбольного клуба «10» («Десятка»), высказался о состоянии российского футбола. По его мнению, российский футбол находится в упадке из-за изоляции.

«Продолжить фразу «Сейчас российский футбол в...»? В упадке. Мы варимся в своём болоте. С чем это связано? С изоляцией.

А российский медиафутбол на подъёме. Всё становится лучше и лучше. Россия — медиафутбольная страна? Сейчас уже можно так сказать», — приводит слова Кырнаца «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Аналогичное положение — во многих других видах спорта.