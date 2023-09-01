Экс-вратарь ЦСКА Кырнац: российский футбол в упадке, мы варимся в своём болоте
Поделиться
Бывший вратарь ЦСКА Георгий Кырнац, ныне защищающий цвета медийного футбольного клуба «10» («Десятка»), высказался о состоянии российского футбола. По его мнению, российский футбол находится в упадке из-за изоляции.
«Продолжить фразу «Сейчас российский футбол в...»? В упадке. Мы варимся в своём болоте. С чем это связано? С изоляцией.
А российский медиафутбол на подъёме. Всё становится лучше и лучше. Россия — медиафутбольная страна? Сейчас уже можно так сказать», — приводит слова Кырнаца «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. Аналогичное положение — во многих других видах спорта.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
15:02
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:01
-
11:49
-
11:44
Партнерский контент