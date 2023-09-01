«Валенсия» объявила о трансфере украинского форварда Яремчука
Поделиться
Нападающий бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук продолжит карьеру в чемпионате Испании. Украинский футболист подписал контракт с «Валенсией». Соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года, информирует официальный сайт «летучих мышей».
Напомним, Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Бенфику». Летом 2022 года Яремчук заключил контракт с «Брюгге». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.
В нынешнем сезоне Яремчук провёл за «Брюгге» пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.
Материалы по теме
«Валенсия» проиграла «Осасуне» из-за гола на последних минутах. Видео:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
15:02
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:01
-
11:49
-
11:44
Партнерский контент