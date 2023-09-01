«Валенсия» объявила о трансфере украинского форварда Яремчука

Нападающий бельгийского «Брюгге» Роман Яремчук продолжит карьеру в чемпионате Испании. Украинский футболист подписал контракт с «Валенсией». Соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года, информирует официальный сайт «летучих мышей».

Напомним, Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Бенфику». Летом 2022 года Яремчук заключил контракт с «Брюгге». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Яремчук провёл за «Брюгге» пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

«Валенсия» проиграла «Осасуне» из-за гола на последних минутах. Видео:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.