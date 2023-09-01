«Барселона» и «Атлетико» уже заключили соглашение по Жоау Феликсу — Marca

Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» Мадрид согласовали сделку по переходу португальского форварда Жоау Феликса, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний Феликс пропустил последнюю тренировку мадридской команды, так как клубы сильно продвинулись в переговорах. Сообщается, что «Барселона» имеет гарантии для решения вопроса в рамках финансового фэйр-плей.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.