«Барселона» и «Атлетико» уже заключили соглашение по Жоау Феликсу — Marca
Поделиться
Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» Мадрид согласовали сделку по переходу португальского форварда Жоау Феликса, сообщает Marca.
По информации источника, 23-летний Феликс пропустил последнюю тренировку мадридской команды, так как клубы сильно продвинулись в переговорах. Сообщается, что «Барселона» имеет гарантии для решения вопроса в рамках финансового фэйр-плей.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
15:02
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:04
-
12:57
-
12:43
-
12:43
-
12:41
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:17
-
12:12
-
12:05
-
12:01
-
11:49
-
11:44
Партнерский контент