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«Барселона» и «Атлетико» уже заключили соглашение по Жоау Феликсу — Marca

«Барселона» и «Атлетико» уже заключили соглашение по Жоау Феликсу — Marca
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Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» Мадрид согласовали сделку по переходу португальского форварда Жоау Феликса, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний Феликс пропустил последнюю тренировку мадридской команды, так как клубы сильно продвинулись в переговорах. Сообщается, что «Барселона» имеет гарантии для решения вопроса в рамках финансового фэйр-плей.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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