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Коновалов: хочется, чтобы как можно больше молодых россиян уезжали в топ-чемпионаты

Коновалов: хочется, чтобы как можно больше молодых россиян уезжали в топ-чемпионаты
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Футболист «Рубина» Игорь Коновалов высказался о переходе молодого российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Коновалов признался, что ему хотелось бы, чтобы как можно больше россиян уезжали в топ-чемпионаты.

«Стала ли РПЛ слабее за последние годы? Сложно ответить. В каких‑то компонентах уровень падает, в первую очередь, в уровне легионеров. Это если убрать за скобки «Зенит», «Спартак». «Динамо» сейчас какие‑то трансферы делает. Чемпионат стал более ровным, даже аутсайдеры могут отобрать очки у лидеров.

В РПЛ можно развиваться. История Захаряна показала, что можно расти как футболист и уезжать в Европу. Дай бог, чтобы у него всё получилось в Испании. Я не удивился, что такой трансфер состоялся. Рад за него, хотелось бы, чтобы как можно больше русских молодых игроков уезжали в топовые чемпионаты, видели этот высокий уровень и играли в Лиге чемпионов», — приводит слова Коновалова «Матч ТВ».

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