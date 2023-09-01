Игрок «Валенсии» Кастильехо присоединится к «Сассуоло»
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Полузащитник испанской «Валенсии» Саму Кастильехо присоединится к итальянскому клубу «Сассуоло», сообщает журналист Эктор Гомес на своей страничке в «Твиттере».
По информации источника, валенсийцы будут выплачивать € 1 млн от зарплаты футболиста, остальную часть будет платить «Сассуоло». У итальянского клуба будет право выкупа испанца за € 250 тыс.
28-летний полузащитник присоединился к «Валенсии» из итальянского «Милана» на правах свободного агента летом 2022 года. В прошлом сезоне он провёл за испанский клуб 26 матчей, в которых забил четыре гола. В 2018 году «Милан» заплатил за трансфер Кастильехо более € 21 млн. За свою карьеру Саму также успел поиграть за испанские «Малагу» и «Вильярреал».
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