Игрок «Валенсии» Кастильехо присоединится к «Сассуоло»

Полузащитник испанской «Валенсии» Саму Кастильехо присоединится к итальянскому клубу «Сассуоло», сообщает журналист Эктор Гомес на своей страничке в «Твиттере».

По информации источника, валенсийцы будут выплачивать € 1 млн от зарплаты футболиста, остальную часть будет платить «Сассуоло». У итальянского клуба будет право выкупа испанца за € 250 тыс.

28-летний полузащитник присоединился к «Валенсии» из итальянского «Милана» на правах свободного агента летом 2022 года. В прошлом сезоне он провёл за испанский клуб 26 матчей, в которых забил четыре гола. В 2018 году «Милан» заплатил за трансфер Кастильехо более € 21 млн. За свою карьеру Саму также успел поиграть за испанские «Малагу» и «Вильярреал».