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Кержаков: у «Зенита» с ЦСКА никогда не было простых игр

Кержаков: у «Зенита» с ЦСКА никогда не было простых игр
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА, отметив, что для сине-бело-голубых это будет непростая игра. Вратарь признался, что ожидает упорной борьбы.

«Я думаю, что это будет непростая игра — против ЦСКА у нас никогда не было простых игр. Думаю, будет упорная борьба, мне кажется, что матч будет мало чем отличаться от встречи за Суперкубок. Но я надеюсь и верю, что мы будем играть немножко по-другому.

Есть ли смысл ориентироваться на игру за Суперкубок? Я думаю, она будет похожа в плане игры ЦСКА, поэтому стоит ориентироваться, конечно», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдёт в Москве 3 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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