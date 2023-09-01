Амрабат переходит в «Манчестер Юнайтед» — Романо

Английский «Манчестер Юнайтед» договорился с «Фиорентиной» о переходе полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Амрабат отправится на медицинское обследование в качестве нового игрока «Манчестер Юнайтед» после достижения соглашения. 27-летний марокканец перейдёт на правах аренды за € 10 млн с правом выкупа в июне 2024 года за € 20 млн плюс дополнительные € 5 млн, если «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Софьян остался на долгосрочной основе.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.