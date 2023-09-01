Чернов: секрет успеха новичков «Спартака» в хорошем приёме. Они раскрепостились
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, как раскрепостить новичков в команде.
«В чём секрет успешных дебютов за «Спартак» у новичков? Наверное, хорошо приняли их. Ребята раскрепостились, поверили в то, что мы можем. Наверное, поэтому. Ребята все игровые», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В нынешнее трансферное окно состав москвичей пополнили защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, а также вингеры Тео Бонгонда и Хесус Медина. Последние трое уже успели отметиться забитыми мячами.
Воспитанник ЦСКА Чернов выступает за красно-белых с середины сезона-2021/2022. В текущем сезоне 27-летний российский футболист провёл три матча за «Спартак» — все в Фонбет Кубке России.
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