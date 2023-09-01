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Смертин рассказал, какой секрет Роналдиньо раскрыл ему о своей игре

Смертин рассказал, какой секрет Роналдиньо раскрыл ему о своей игре
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Бывший полузащитник «Бордо» Алексей Смертин рассказал о приватной беседе с легендарным бразильцем Роналдиньо, который раскрыл россиянину секрет своей креативной игры. Роналдиньо признался, что при атаке сам не знает, что будет делать, не продумывает ходы заранее.

«Я играл против Роналдиньо во Франции. После футбольной карьеры мы встретились с ним в одном месте, и я спросил его: «Скажи мне, ведь против тебя было невозможно действовать, как ты так играл? Мне, опытному полузащитнику, невозможно тебя прочитать». Он мне ответил одним предложением: «Я сам не знаю, когда я атакую, то сам не знаю, что буду делать». Он настолько владел техникой, а когда он к тебе подбегал, то решение у него появлялось за доли секунды. Это было никогда не прочитать!» — приводит слова Алексея Смертина Legalbet.

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