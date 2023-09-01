Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Гранадой»

Испанский «Реал Сосьедад» на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал список футболистов, вошедших в заявку команды на матч 4-го тура Ла Лиги с «Гранадой».
Фото: «Твиттер» «Реала Сосьедад»
Среди игроков, попавших в заявку «Реала Сосьедад», оказался и российский полузащитник Арсен Захарян, благодаря чему у футболиста есть шансы сыграть за свою команду во втором матче чемпионата Испании подряд.
20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе из московского «Динамо». Трансфер полузащитника обошёлся испанскому клубу в € 12 млн. В Ла Лиге Захарян провёл на поле 15 минут, не отметившись результативными действиями.
«Реал Сосьедад» и «Гранада» сыграют уже завтра, 2 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Дебют Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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