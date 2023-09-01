Игрок «Ювентуса» Пьяца перешёл в «Риеку»

Нападающий Марко Пьяца перешёл из туринского «Ювентуса» в хорватскую «Риеку» на постоянной основе, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Журналист Николо Скира сообщает, что «Ювентус» отпустил игрока бесплатно, несмотря на контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

28-летний хорватский форвард присоединился к «Ювентусу» в 2016 году за € 29,4 млн. За туринский клуб Пьяца принял участие в 21 матче и забил один гол. Всё остальное время Марко проводил в арендах. За свою карьеру он успел поиграть в «Шальке-04», «Фиорентине», «Андерлехте», «Дженоа», «Торино» и «Эмполи». За тосканскую команду в прошлом сезоне форвард провёл 17 матчей в Серии А.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Пьяцы в € 1,7 млн.