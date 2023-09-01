Барриос объяснил решение остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос объяснил своё решение остаться в клубе из Санкт-Петербурга. По словам игрока, приоритетом для него всегда было продолжение карьеры в «Зените».

«Действительно, были разговоры об интересе со стороны разных команд, но я всё время был абсолютно спокоен, потому что знал, что всё будет так, как угодно богу. У меня прекрасные отношения с «Зенитом», моим приоритетом всегда было остаться здесь. Я счастлив, что всё так сложилось, потому что это именно то, чего мы с семьёй и желали. Теперь хочется с новыми силами взяться за работу, чтобы на каждой тренировке и в каждом матче отдавать клубу всё, на что я способен. Так что с богом – и вперёд, к новым победам!» — приводит слова Вильмара Барриоса официальный сайт «Зенита».