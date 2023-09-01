Семак высказался о сложностях календаря «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о плотности календаря сине-бело-голубых, отметив, что он непростой, однако для петербуржцев важно пройти его с наименьшими потерями и сохранить результат.

«Для нас это самый сложный отрезок, по крайней мере, сейчас это видится именно так — до сентябрьской паузы на матчи сборных. Очень много выездных матчей, выездные матчи с нашими главными соперниками, кубковые игры посреди недели: из трёх две — выездные. Календарь непростой, и для нас очень важно пройти этот цикл с наименьшими потерями, учитывая, что многие игроки присоединились уже по ходу сезона, а кто-то выбыл из-за травмы. Для нас это непростой период, но наша задача — сделать максимум из того, что мы можем. Нужно сохранить результат и подойти к паузе в хорошем настроении», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

26 августа «Зенит» сыграл с «Уралом» в 6-м туре РПЛ (4:0), 30 августа петербуржцы провели матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), а уже 3 сентября подопечным Семака предстоит сыграть с ЦСКА в 7-м туре чемпионата России.