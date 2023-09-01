Вильмар Барриос: надеюсь, проведу в «Зените» ещё много лет

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с «Зенитом». Он выразил надежду, что проведёт в составе сине-бело-голубых ещё много лет.

«Я очень рад продлить соглашение с клубом! Это большое счастье для меня и моей семьи — продолжать с гордостью представлять «Зенит», защищать его цвета, проживать вместе с ним большое количество эмоций и каждый сезон бороться за выполнение поставленных задач. Надеюсь, что проведу здесь ещё много лет — это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!» — приводит слова Вильмара Барриоса официальный сайт «Зенита».

29-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. За это время Барриос успел принять участие в 156 матчах, в которых смог забить три гола. В составе сине-бело-голубых Вильмар пять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок, а также один раз становился обладателем Кубка страны.