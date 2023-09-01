Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Болонья» заинтересована в трансфере игрока «Монако» Мирона Боадю

«Болонья» заинтересована в трансфере игрока «Монако» Мирона Боадю
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта потребовал у руководства клуба усилить линию атаки в последние часы трансферного периода. Приоритетным вариантом для усиления является одноклубник россиянина Александра Головина Мирон Боадю, сообщает Foot Mercato.

Ввиду того, что времени для оформления полноценного трансфера остаётся мало, «Болонья» предлагает взять за основу вариант с арендой футболиста с правом покупки в конце сезона. «Монако» не против отпустить 22-летнего нападающего, но «россоблу» ещё предстоит убедить самого Боадю.

Клубу итальянской Серии А необходимо пополнить состав нападающим, поскольку ранее команду покинул Марко Арнаутович, вернувшийся в миланский «Интер». На случай провала переговоров с Мироном Боадю «Болонья» рассматривает кандидатуры Рафы Мира («Севилья»), Петара Мусы («Бенфика») и Луиса Мурьеля («Аталанта»).

Материалы по теме
Фото
«Болонья» объявила об аренде игрока «Милана» Салемакерса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android