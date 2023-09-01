«Болонья» заинтересована в трансфере игрока «Монако» Мирона Боадю

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта потребовал у руководства клуба усилить линию атаки в последние часы трансферного периода. Приоритетным вариантом для усиления является одноклубник россиянина Александра Головина Мирон Боадю, сообщает Foot Mercato.

Ввиду того, что времени для оформления полноценного трансфера остаётся мало, «Болонья» предлагает взять за основу вариант с арендой футболиста с правом покупки в конце сезона. «Монако» не против отпустить 22-летнего нападающего, но «россоблу» ещё предстоит убедить самого Боадю.

Клубу итальянской Серии А необходимо пополнить состав нападающим, поскольку ранее команду покинул Марко Арнаутович, вернувшийся в миланский «Интер». На случай провала переговоров с Мироном Боадю «Болонья» рассматривает кандидатуры Рафы Мира («Севилья»), Петара Мусы («Бенфика») и Луиса Мурьеля («Аталанта»).