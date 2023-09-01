В РФС сообщили, что в Кирове 17 сентября пройдёт матч Медиалиги 2DROTS — ФК «Деньги»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проведении матча Медиалиги в Кирове.

«Наша основная задача – развивать футбол на всей территории страны. Уникальный матч в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на берегу Баренцева моря точно станет ярким событием для региона и даст импульс к развитию футбола в Мурманской области.

Вместе с тем мы всегда с большим вниманием относимся к мнению болельщиков. Я знаю, что любителей футбола в Кирове, особенно молодую аудиторию, расстроила новость о переносе встречи кировского «Динамо» – 2DROTS в Мурманск.

Поэтому мы договорились с Медиалигой провести 17 сентября в Кирове официальный матч четвёртого сезона турнира 2DROTS – ФК «Деньги».

Также 4 сентября для кировских болельщиков будет организована специальная фан-зона для просмотра матча своей команды в третьем раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России и фестиваль для болельщиков с участием медиафутболистов», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.