Конате: у «Ахмата» есть цель — провести сезон лучше, чем прошлый

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал недавнюю победу в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1) и обозначил цель на сезон.

«Доволен ли я игрой? Да. Было важно набрать очки, потому что мы шли на последнем месте (в группе Кубка. — Прим. «Чемпионата») без побед.

Ощущаю ли я любовь болельщиков? Конечно! Они меня очень хорошо принимают, я чувствую себя как дома. Рад, что болельщики верят в меня, и надо дарить им радость в виде голов и побед, чтобы они приходили на стадион и болели за нас. Для команды такая поддержка очень важна.

Реально ли будет повторить достижение прошлого сезона? У нас есть цель — быть в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Посмотрим, как получится, но мы будем работать и приложим все свои силы для успешного выступления», – приводит слова Конате «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял пятое место. На данный момент в сезоне-2023/2024 команда из Грозного расположилась на девятом месте с семью заработанными очками.