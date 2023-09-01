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Новичок «ПСЖ» Баркола: Луис Энрике убедил меня перейти в команду

Новичок «ПСЖ» Баркола: Луис Энрике убедил меня перейти в команду
Брэдли Баркола
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Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола рассказал о влиянии испанского главного тренера Луиса Энрике на его переход в стан «ПСЖ». К тому же высоко оценил его тренерские навыки.

«Да, очевидно. У меня была возможность пообщаться с тренером. Правда, он знал, что нужно, чтобы меня убедить. Он заставил меня ещё больше захотеть перейти в клуб. Ему нравится атакующая игра, мне тоже, и я знаю, что у меня будет шанс проявить себя. Так что я очень рад, что меня тренирует такой тренер», – приводит слова Баркола официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, вчера, 31 августа, Баркола перешёл из французского «Лиона» в «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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