«Челси» отдал Бёрстоу в аренду «Сандерленду»

Нападающий «Челси» Мэйсон Бёрстоу ближайший сезон проведёт в «Сандерленде» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

20-летний форвард дебютировал за «Челси» в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3) в прошлом месяце и впервые вышел в стартовом составе во встрече Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1).

Это будет вторая аренда нападающего. Бёрстоу провёл оставшуюся часть сезона-2021/2022 в «Чарльтон Атлетик» после после перехода в «Челси» из Лиги 1 в январе 2022 года.

«Желаем тебе удачи в этом сезоне, Мэйсон!» — написано в заявлении «Челси».

В ближайшем туре английской Премьер-лиги «Челси» встретится с «Ноттигем Форест» завтра, 2 сентября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.