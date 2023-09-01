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«Челси» отдал Бёрстоу в аренду «Сандерленду»

«Челси» отдал Бёрстоу в аренду «Сандерленду»
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Нападающий «Челси» Мэйсон Бёрстоу ближайший сезон проведёт в «Сандерленде» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

20-летний форвард дебютировал за «Челси» в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3) в прошлом месяце и впервые вышел в стартовом составе во встрече Кубка английской лиги с «Уимблдоном» (2:1).

Это будет вторая аренда нападающего. Бёрстоу провёл оставшуюся часть сезона-2021/2022 в «Чарльтон Атлетик» после после перехода в «Челси» из Лиги 1 в январе 2022 года.

«Желаем тебе удачи в этом сезоне, Мэйсон!» — написано в заявлении «Челси».

В ближайшем туре английской Премьер-лиги «Челси» встретится с «Ноттигем Форест» завтра, 2 сентября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

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