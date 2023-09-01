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«Ноттингем Форест» объявил о переходе Николаса Домингеса из «Болоньи»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе Николаса Домингеса из «Болоньи»
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Аргентинский полузащитник Николас Домингес стал игроком «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что футболист подписал пятилетний контракт, присоединившись к сделке, по которой полузащитник Ремо Фройлер отправился в противоположном направлении. Домингес будет выступать под 16-м номером.

Домингес сыграл 11 матчей за сборную Аргентины с момента своего дебюта на международной арене в матче с национальной командой Чили в сентябре 2019 года.

«Это потрясающее чувство — присоединиться к клубу с такой богатой историей в Англии и Премьер-лиге. Я смотрел игру «Фореста» с «Шеффилд Юнайтед», я видел болельщиков на стадионе, и это привлекло меня. Я на седьмом небе от счастья и очень хочу принять этот вызов», — сказал Домингес.

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