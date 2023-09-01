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Переход Пальиньи в «Баварию» сорвался — источник

Переход Пальиньи в «Баварию» сорвался — источник
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Трансфер полузащитника лондонского «Фулхэма» Жоау Пальиньи в мюнхенскую «Баварию» сорвался, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Пальинья уже прошёл два медицинских обследования в Мюнхене и даже успел сфотографироваться в футболке «Баварии», но сделка, очевидно, не состоится.

Вероятной причиной срыва переговоров могли стать разногласия клубов по некоторым деталям трансфера. Кроме того, «Фулхэм» не нашёл замену игроку, тогда как трансферное окно закроется сегодня, 1 сентября.

28-летний Пальинья перешёл в «Фулхэм» в июле 2022 года из «Спортинга» за € 20 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Пальинья сыграл три матча, в которых забил один гол.

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