«Страсбург» продаст Беллегарда «Вулверхэмптону» за € 15 млн
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Французский «Страсбург» и клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» достигли соглашения о переходе полузащитника Жана-Рикнера Беллегарда, сообщает Foot Mercato.
25-летний хавбек, чей контракт со «Страсбургом» истекал летом следующего года, подпишет договор с английским клубом до 2028 года, эльзасцы получат компенсацию в размере € 15 млн (без учёта бонусов).
Беллегард принял участие во всех трёх матчах текущего сезона французской Лиги 1, забив два гола и отдав две результативные передачи.
Являясь воспитанником «Ланса», Беллегард перешёл в «Страсбург» летом 2019 года, эльзасцы заплатили за полузащитника € 2 млн. На данный момент трансферную стоимость игрока специализированный интернет-портал Transfermarkt оценивает в € 10 млн.
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