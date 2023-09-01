Хадсон-Одои перешёл из «Челси» в «Ноттингем Форест»

Английский нападающий Каллум Хадсон-Одои стал игроком «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт «лесников».

22-летний футболист подписал трёхлетний контракт, по которому он останется в клубе как минимум до лета 2026 года. В «Ноттингем Форест» нападающий будет выступать под 14-м номером.

Хадсон-Одои перешёл из «Челси», в котором он провёл 126 матчей, выиграв Лигу чемпионов УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

«Для меня очень важно быть здесь, и я не могу дождаться начала работы. Для меня это новая глава.

Я уже знаком с парой ребят, что было для меня большим событием, и я, очевидно, хорошо знаю тренера, так что приятно быть здесь и видеть знакомые лица вокруг.

«Форест» — большой клуб, который выиграл два крупных трофея за свою историю, и я действительно рад играть на «Сити Граунд». Я знаю всё об атмосфере, посмотрев пару матчей, и мне не терпится сыграть перед фанатами клуба», — сказал Хадсон-Одои.