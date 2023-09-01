«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: Бензема и Малком сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура аравийской Про-Лиги, в котором встречаются «Аль-Иттихад» (Джидда) и «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд). Атаку хозяев возглавит французский нападающий Карим Бензема, у гостей в старте значится экс-игрок «Зенита» Малком.
Стартовые составы команд:
«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Олаян, Шарахили, Хавсави, Бамсауд, Фабиньо, Канте, Ромариньо, Хамдалла, Коронадо, Бензема.
«Аль-Хиляль»: Боно, Абдулхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Невеш, Милинкович-Савич, Канно, Малком, Митрович, Аль-Давсари.
Матч начнётся в 21:00 по московскому времени. По итогам четырёх сыгранных туров «Аль-Иттихад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 12 очков в четырёх матчах. «Аль-Хиляль» расположился на третьем месте, в активе команды 10 очков.
- 1 сентября 2023
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