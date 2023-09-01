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Гендиректор «Балтики» Волженкин: мы полностью доверяем Игнашевичу

Гендиректор «Балтики» Волженкин: мы полностью доверяем Игнашевичу
Сергей Игнашевич
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин заявил о максимальной степени доверия в клубе к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.

«Мы доверяем Игнашевичу на 100%. У нас есть концепция развития, и клуб следует её принципам. А отходить от них не планируем.

Главные принципы концепции? В первую очередь не дергаться и следовать этой концепции (улыбается. – Прим. «Чемпионата»). Ее главный пункт — ориентир на молодых, голодных до побед футболистов, которым есть что доказывать. Доверять им мы не боимся. Результат игры с «Зенитом» в кубковой встрече («Балтика» победила со счётом 1:0. – Прим. «Чемпионата») доказал — клуб не зря принял такое решение. В этом же направлении планируем двигаться и дальше», – приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

Напомним, «Балтика» под руководством Игнашевича занимает 15 место в Российской Премьер-Лиге с тремя набранными очками. При этом коллектив из Калининграда возглавляет группу C в Фонбет Кубке России.

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