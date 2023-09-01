«Рома» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 3-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Милан». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Льоренте, Челик, Кристанте, Паредес, Ауар, Залевски, Эль-Шаарави, Белотти.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.
В прошлом сезоне чемпионата Италии команды дважды сыграли вничью. В первом круге со счётом 2:2, во втором — 1:1.
«Милан» стартовал в сезоне-2023/2024 Серии А с двух побед, команда возглавляет турнирную таблицу. В 1-м туре подопечные Стефано Пиоли обыграли «Болонью» со счётом 2:0, а во втором разгромили «Торино» — 4:1. «Рома» пока победы не добилась: ничья с «Салернитаной» (2:2) и поражение от «Вероны» (1:2).
- 1 сентября 2023
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