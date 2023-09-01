«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Максимом Лопесом

25-летний французский полузащитник Максим Лопес стал игроком «Фиорентины».

«Фиорентина» арендовала футболиста «Сассуоло» Максима Лопеса с правом выкупа в зависимости от спортивных достижений игрока», – сообщила пресс-служба «фиалок».

Уроженец Марселя Лопес на протяжении карьеры выступал за марсельский «Олимпипк» и «Сассуоло». В составе черно-зелёных он провёл 101 матч в Серии А и Кубке Италии. В активе Лопеса 13 матчей за молодёжную сборную Франции (U21).

В «Фиорентине» Лопес должен заменить Софьяна Амрабата, трансфер которого в «Манчестер Юнайтед» находится на финальной стадии.

Добавим, что в случае выкупа «Фиорентиной» прав на игрока «Марсель» получит 30%. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Лопеса составляет € 15 млн.