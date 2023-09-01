«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Максимом Лопесом
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25-летний французский полузащитник Максим Лопес стал игроком «Фиорентины».
«Фиорентина» арендовала футболиста «Сассуоло» Максима Лопеса с правом выкупа в зависимости от спортивных достижений игрока», – сообщила пресс-служба «фиалок».
Уроженец Марселя Лопес на протяжении карьеры выступал за марсельский «Олимпипк» и «Сассуоло». В составе черно-зелёных он провёл 101 матч в Серии А и Кубке Италии. В активе Лопеса 13 матчей за молодёжную сборную Франции (U21).
В «Фиорентине» Лопес должен заменить Софьяна Амрабата, трансфер которого в «Манчестер Юнайтед» находится на финальной стадии.
Добавим, что в случае выкупа «Фиорентиной» прав на игрока «Марсель» получит 30%. По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Лопеса составляет € 15 млн.
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