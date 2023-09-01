Феликс переходит в «Барселону» на правах аренды — Романо

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс переходит в каталонскую «Барселону», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По данным источника, между клубами достигнута устная договорённость об аренде португальского нападающего. «Барселона» ожидает подписания оставшихся документов, чтобы окончательно поставить на них печати. Также в материале отмечается, что пункт о выкупе футболиста в сделку включён не будет.
Напомним, Феликс заявлял, что желает продолжить карьеру только в «Барселоне».
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Португалии в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Феликс провёл в «Челси», за который сыграл 16 матчей в английской Премьер-лиге, отметившись четырьмя голами.
Обзор матча 3-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Вильярреал».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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