Алексей Сафонов: Шварц давал шанс молодёжи и открыл для неё окно возможностей

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, почему к молодым игрокам «Динамо» возникает интерес у европейских клубов. К тому же заявил, что бывший тренер бело-голубых Сандро Шварц открыл окно возможностей для динамовской молодёжи.
«В «Динамо» собрано много перспективной молодёжи. Просто кто-то прибавляет, развивается, а кто-то остановился: жизнь удалась. Западным клубам интересно работать с ребятами, которые хотят расти. Раньше как было: русский игрок приехал в западный клуб, получил миллион — пропал. Сейчас психология у игроков меняется. Получил один миллион — хочется два, получил два — хочется три. Вот такие нужны зарубежным клубам.
В «Динамо», надо сказать, всегда была хорошая молодёжь. А окно возможностей открыл для игроков тренер Сандро Шварц. У других команд, смотришь, — три состава, как у «Спартака». В «Динамо» шанс даётся всем. Другое дело, кто как его использует. Лесовой, Грулёв, Гладышев — талантливые ребята. Захарян максимально проявил себя при Шварце, сейчас уехал. Тюкавин тоже не просто так выходит на поле, видно, что глаза горят, хочет играть. К таким игрокам всегда есть интерес на Западе. И сам Костя хотел бы там себя попробовать», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
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