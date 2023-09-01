«Я реализовал мечту детства». Келлвен — о переходе в ЦСКА

Бразильский защитник Келлвен прокомментировал переход в московский ЦСКА.
«Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются. Мне все помогают, я был очень хорошо принят. Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнёров по команде и бороться, чтобы завоевать место в составе, играть и завоёвывать титулы с ЦСКА.
Я разговаривал с Мойзесом и Виллианом, я с ними на связи. Они говорили очень хорошие слова о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться этим моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон.
Моей семье немного сложно уезжать из Бразилии. Мы не знаем язык, культуру. Признаюсь, мы нервничали, но нас отлично приняли и очень сильно помогли. Москва — очень красивый город. И нам не терпится познакомиться с ним поближе. Надеюсь, мы будем счастливы здесь», — сказал Келлвен в интервью клубной пресс-службе.
22-летний Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023.
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