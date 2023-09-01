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Канселу прибыл в Барселону, каталонцы хотят успеть оформить аренду игрока «Манчестер Сити»

Канселу прибыл в Барселону, каталонцы хотят успеть оформить аренду игрока «Манчестер Сити»
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Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу прибыл в Барселону, чтобы завершить все процедуры, связанные с переходом в стан каталонцев на правах аренды. Фотографию футболиста из аэропорта опубликовало британское издание Sun.

29-летний Канселу не вписался в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне и провёл вторую часть кампании, выступая за мюнхенскую «Баварию». Несмотря на возвращение на «Этихад» летом, Канселу всё так же не попадал в основной состав «горожан» и решил сменить клуб.

Сейчас игрок близок к переходу в «Барселону» на правах аренды. Ранее он отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

Стоит добавить, что Канселу уже выступал в испанской Примере. Игрок сборной Португалии провёл три сезона в составе «Валенсии».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в € 50 млн. Вторую половину прошлого сезона Канселу провёл в аренде в «Баварии», в составе которой стал чемпионом Германии, и сыграл 15 матчей в Бундеслиге, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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