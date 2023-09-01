«Тоттенхэм» обратился к «Челси» с просьбой об аренде Чалобы — Романо

«Тоттенхэм» обратился к «Челси» с просьбой об аренде защитника Трево Чалобы. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что «Челси» не даёт зеленый свет, так как не готов отдавать игрока такому сопернику, а также их не устраивает сложная формула сделки.
В то же время, по информации источника, «Ноттингем Форест» пытается договориться о постоянном переходе Чалобы, на что не готов сам игрок.
Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему защитнику со стороны мюнхенской «Баварии».
В сезоне-2022/2023 Чалоба провёл 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
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