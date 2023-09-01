«Кадис» уверенно обыграл «Вильярреал» в 4-м туре Ла Лиги

Сегодня, 1 сентября, прошла встреча четвёртого тура испанской Ла Лиги, в одном из матчей которого играли «Кадис» и «Вильярреал». Поединок проходил на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе. Игру обслуживала бригада испанских арбитров во главе с Сантаной. Встреча завершилась победой «Кадиса» со счётом 3:1

Первыми в матче отличились гости – на 10-й минуте Александр Сёрлот позволил «Вильярреалу» выйти вперёд – 1:0. Спустя пару минут, на 18-й минуте, Кристофер Рамос сравнял результат встречи – 1:1. На 22-й минуте футболист «Вильярреала» Альфонсо Педраса получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. До конца первого тайма, на 30-й минуте, Дарвин Мачис ударом с одиннадцатиметровой отметки забил гол (2:1). После перерыва хозяева продолжили уверенно играть, это им позволило на 50-й минуте забить третий мяч в ворота гостей, дублем отметился Мачис (3:1). Окончательный итог встречи – 3:1 в пользу «Кадиса».

«Кадис» после четырёх сыгранных матчей набрал семь очков в чемпионате Испании по футболу, а «Вильярреал» лишь три.

Обзор матча 3-го тура Ла Лиги «Кадис» – «Альмерия».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.