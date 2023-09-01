«Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс перешёл в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

Вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провёл в английском «Челси». Он сыграл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость португальца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Видео: «Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»:

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