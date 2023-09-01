Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса

«Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс перешёл в «Барселону» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

Вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провёл в английском «Челси». Он сыграл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость португальца, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Материалы по теме
Закрытие трансферного рынка. «Ливерпуль» купил хавбека, у «Барсы» — два новичка. LIVE
Live
Закрытие трансферного рынка. «Ливерпуль» купил хавбека, у «Барсы» — два новичка. LIVE

Видео: «Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android