Новый спортдир «Баварии»: у клуба из Мюнхена особая история

Новый спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд, который ранее работал в «РБ Лейпциг», рассказал, почему решил сменить место работы после 17 лет в Лейпциге.
«Меня всегда впечатлял менталитет «Баварии». Это один из крупнейших клубов в мире, чрезвычайно успешный и по-прежнему семейный. У клуба особая история, и он хорошо разросся. Ничего подобного в таком масштабе в международном футболе практически никогда не происходит. И именно поэтому для меня это особенный клуб, в котором тоже живут ценности. Мне очень нравится возможность работать в таком клубе.
Это большой и новый вызов для меня. Я был в клубе 17 лет (в «РБ Лейпциг». – Прим. «Чемпионата»). Теперь я с нетерпением жду встречи со многими новыми людьми. Это будет действительно захватывающе. Лично для меня это также означает, что моя жизнь немного изменится. Я действительно с нетерпением жду нового вызова», – приводит слова Фройнда официальный сайт «Баварии».
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