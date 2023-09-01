Переход Вильсона Изидора в «Метц» сорвался, он вернётся в «Локомотив»

Переход нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора во французский «Метц» сорвался. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Чемпионат» ранее сообщал о переговорах между «Локомотивом» и «Метцем». По информации источника, Изидор прошёл медобследование для «Метца», однако переговоры между клубами ни к чему не привели. Отмечается, что даже в случае достижения договорённости о переходе «Локомотив» и «Метц» не успели бы завершить сделку, так как трансферное окно во Франции закрывается в ночь на 2 сентября. Теперь Изидор должен вернуться в Москву.

Ранее появлялась информация, что на приобретение Изидора в это трансферное окно претендовал «Марсель», однако в руководстве этого клуба опровергли информацию о достижении договорённости по переходу игрока.

Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Изидор провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Фонбет Кубке России.