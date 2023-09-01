«Ливерпуль» завершил сделку по переходу полузащитника Райана Гравенберха

Полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Райан Гравенберх стал игроком «Ливерпуля».
«Ливерпуль» завершил подписание долгосрочного контракта с полузащитником мюнхенской «Баварии» Райаном Гравенберхом при условии получения разрешения на работу», – сообщает пресс-служба «красных».
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы заплатят за 21-летнего хавбека € 40 млн. Ещё € 5 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов. Контракт Гравенберха с «Ливерпулем» будет действовать до конца июня 2028 года.
В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.
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