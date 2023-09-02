«Зенит» предлагал € 40 млн за нападающего «ПСЖ» Уго Экитике — L’Equipe
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Санкт-петербургский «Зенит» предлагал € 40 млн за нападающего «ПСЖ» Уго Экитике в последний день трансферного окна в Европе. Об этом сообщил L’Equipe.
Руководством «Пари Сен-Жермен» было принято решение, что 21-летний нападающий останется в клубе.
Ранее появлялась информация, что «Айнтрахт» видел в Экитике замену нападающему Коло Муани, который должен перейти в «ПСЖ» за € 90 млн. Экитике отклонил три предложения по личному контракту от немецкого клуба.
Уго Экитике в текущем сезоне чемпионата Франции провёл один матч. В прошлом сезоне на его счету 32 игры за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции.
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