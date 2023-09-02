Станислав Черчесов рассказал, чем доволен и недоволен за 60 лет жизни

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о спортивных достижениях, которыми гордится больше всего, и самых обидных неудачах.

«За 60 лет жизни особенно доволен теми делами, которые довели до цели: чемпионство с «Легией», чемпионства с «Ференцварошем», Кубки. Как игрок я тоже становился чемпионом.

Есть и обидные моменты: когда игроком в «Спартаке» проиграли в полуфинале Кубка чемпионов, а как тренеру не хватило двух шагов до финала чемпионата мира. Могло быть лучше, но что есть, то есть», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

2 сентября известный российский тренер Станислав Черчесов отпразднует 60-летний юбилей. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом страны.