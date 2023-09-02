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«Уже не юнец, но сил ещё хватает». Станислав Черчесов — о своём 60-летии

«Уже не юнец, но сил ещё хватает». Станислав Черчесов — о своём 60-летии
Станислав Черчесов
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нынешнем состоянии и о планах на будущее.

«Я уже не юнец, но сил ещё хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

2 сентября известный российский тренер Станислав Черчесов отпразднует 60-летний юбилей. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом страны.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. Сборная России под руководством специалиста дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

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