«Уже не юнец, но сил ещё хватает». Станислав Черчесов — о своём 60-летии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о нынешнем состоянии и о планах на будущее.
«Я уже не юнец, но сил ещё хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
2 сентября известный российский тренер Станислав Черчесов отпразднует 60-летний юбилей. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом страны.
Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. Сборная России под руководством специалиста дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.
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