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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 7-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 7-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 2 сентября, матчем «Урал» — «Ахмат» стартует 7-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

В 7-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.

2 сентября, суббота:

«Урал» — «Ахмат» (Екатеринбург, 13:00 мск);
«Пари Нижний Новгород» — «Рубин» (Нижний Новгород, 15:15 мск);
«Крылья Советов» – «Факел» (Самара, 17:30 мск);
«Краснодар» — «Спартак» (Краснодар, 20:00 мск).

3 сентября, воскресенье:

«Оренбург» – «Сочи» (Оренбург, 13:00 мск);
«Локомотив» – «Балтика» (Москва, 15:15 мск);
ЦСКА — «Зенит» (Москва, 17:30 мск);
«Ростов» — «Динамо» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 14 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (13), третье — екатеринбургский «Урал» (13).

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