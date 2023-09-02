Бывший вратарь ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек осудил приезд российских футболистов в Чехию.
Напомним, в составе казахстанского «Тобола» присутствуют игроки из России, которые вместе с командой играли против чешской «Виктории Пльзень» (0:3) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. По сумме двух матчей (5:1) в групповой этап турнира прошёл клуб из Чехии.
«Я не считаю произошедшее правильным. Каждый гражданин России является представителем своей страны и её действий. Поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли российские действия. Но нужно заранее устанавливать правила или заранее договариваться с ФИФА, а потом делать выводы. Всё делалось впопыхах, и отсюда лишние проблемы.
Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. Да, они представляли казахстанский клуб. При этом эти четверо — российские и белорусские граждане, так что они также представляют свою страну. По нынешним правилам они также представляли действия России, занимались здесь рекламой СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», – приводит слова Гашека iROZHLAS.
- 2 сентября 2023
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:14
-
00:00
- 1 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:48
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:24
-
21:08Резиуан Мирзов перейдёт в «Нефтчи» Эксклюзив