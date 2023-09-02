Бывший вратарь ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек осудил приезд российских футболистов в Чехию.

Напомним, в составе казахстанского «Тобола» присутствуют игроки из России, которые вместе с командой играли против чешской «Виктории Пльзень» (0:3) в матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. По сумме двух матчей (5:1) в групповой этап турнира прошёл клуб из Чехии.

«Я не считаю произошедшее правильным. Каждый гражданин России является представителем своей страны и её действий. Поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли российские действия. Но нужно заранее устанавливать правила или заранее договариваться с ФИФА, а потом делать выводы. Всё делалось впопыхах, и отсюда лишние проблемы.

Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. Да, они представляли казахстанский клуб. При этом эти четверо — российские и белорусские граждане, так что они также представляют свою страну. По нынешним правилам они также представляли действия России, занимались здесь рекламой СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», – приводит слова Гашека iROZHLAS.