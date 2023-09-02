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Альмерия — Сельта. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Сельта» вырвала победу у «Альмерии» в матче Ла Лиги

«Сельта» вырвала победу у «Альмерии» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Сельта» одержала победу со счётом 3:2.

На 24-й минуте счёт открыл защитник Унай Нуньес с передачи Яго Аспаса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Через девять минут норвежский нападающий Йёрген Ларсен забил второй мяч «Сельты».

На 55-й минуте защитник «Альмерии» Серхио Акьем с передачи Гонсало Мелеро отыграл один мяч.

На 68-й минуте полузащитник хозяев Серхио Аррибас с передачи Ларджи Рамазани сравнял счёт.

Победу «Сельте» на 87-й минуте принёс шведский полузащитник Уиллот Сведберг.

«Сельта» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Альмерия» находится на 19-й строчке, заработав одно очко. Лидирует мадридский «Реал» (9).

Испания - Примера . 4-й тур
01 сентября 2023, пятница. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 3
Сельта
Виго
0:1 Нуньес – 24'     0:2 Ларсен – 33'     1:2 Акьем – 54'     2:2 Аррибас – 68'     2:3 Сведберг – 87'    
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