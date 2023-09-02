«Сельта» вырвала победу у «Альмерии» в матче Ла Лиги

Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Альмерия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Сельта» одержала победу со счётом 3:2.
На 24-й минуте счёт открыл защитник Унай Нуньес с передачи Яго Аспаса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Через девять минут норвежский нападающий Йёрген Ларсен забил второй мяч «Сельты».
На 55-й минуте защитник «Альмерии» Серхио Акьем с передачи Гонсало Мелеро отыграл один мяч.
На 68-й минуте полузащитник хозяев Серхио Аррибас с передачи Ларджи Рамазани сравнял счёт.
Победу «Сельте» на 87-й минуте принёс шведский полузащитник Уиллот Сведберг.
«Сельта» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Альмерия» находится на 19-й строчке, заработав одно очко. Лидирует мадридский «Реал» (9).
- 2 сентября 2023
-
01:47
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:42
-
00:35
-
00:14
-
00:00
- 1 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:42
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:48
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:42
-
21:41
-
21:32
-
21:24