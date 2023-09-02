«Манчестер Юнайтед» объявил об аренде Софьяна Амрабата

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Фиорентины». Договор заключён до июня 2024 года при условии получения разрешения на работу в Англии, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Ранее итальянские СМИ писали, что 27-летний марокканец перейдёт в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды за € 10 млн с правом выкупа в июне 2024 года за € 20 млн плюс дополнительные € 5 млн, если манкунианцы захотят, чтобы Софьян остался на долгосрочной основе.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.