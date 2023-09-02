Почеттино отреагировал на переход Палмера из «Манчестер Сити» в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о новичке лондонской команды Коуле Палмере.

«Подписать его – идея спортивного директора, а также владельца, конечно. Думаю, он подходит нашему проекту. Разумеется, он талантливый футболист.

Он решил приехать потому, что, возможно, ожидает, что будет играть чаще и получит более важную роль, но это не главное. Он решил приехать потому, что «Челси» – подходящий ему проект, который позволит стать более сильным футболистом, принимать более активное участие в каждом матче.

Он достаточно умелый футболист, в нём виден большой потенциал. Сейчас ему нужно освоиться и доказать, что он больше своих партнеров заслуживает того, чтобы играть. Но бороться за место в составе тяжело», – приводит слова Почеттино Mirror.

21-летний Палмер подписал семилетний контракт с «Челси» с возможностью продления соглашения ещё на сезон. По информации СМИ, трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в € 46 млн.