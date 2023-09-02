Моуринью рассказал, почему Лукаку не вышел в стартовом составе «Ромы» на матч с «Миланом»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о состоянии готовности новичка римской команды Ромелу Лукаку.
«Свою последнюю игру Лукаку сыграл за сборную Бельгии после финала Лиги чемпионов. Он ещё не работал с командой, не тренировался с мячом. Он профессионал, поэтому его текущая форма не ужасна, но и отличной её назвать нельзя», – приводит слова Моуринью DAZN.
1 сентября прошёл матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Милан». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Милана». Форвард Ромелу Лукаку вышел на замену во втором тайме.
30-летний Лукаку присоединился к римскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/2024, перейдя из лондонского «Челси».
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