Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью рассказал, почему Лукаку не вышел в стартовом составе «Ромы» на матч с «Миланом»

Моуринью рассказал, почему Лукаку не вышел в стартовом составе «Ромы» на матч с «Миланом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о состоянии готовности новичка римской команды Ромелу Лукаку.

«Свою последнюю игру Лукаку сыграл за сборную Бельгии после финала Лиги чемпионов. Он ещё не работал с командой, не тренировался с мячом. Он профессионал, поэтому его текущая форма не ужасна, но и отличной её назвать нельзя», – приводит слова Моуринью DAZN.

1 сентября прошёл матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» принимала «Милан». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Милана». Форвард Ромелу Лукаку вышел на замену во втором тайме.

30-летний Лукаку присоединился к римскому клубу на правах аренды до конца сезона-2023/2024, перейдя из лондонского «Челси».

Материалы по теме
Ромелу Лукаку объяснил свой переход в «Рому»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android