«Это был исторический вечер». Президент «Барселоны» — о переходах Феликса и Канселу в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход португальских футболистов Жоау Феликса и Жоау Канселу в каталонский клуб.

«У меня есть ощущение, что это был исторический вечер. У нас собралась команда, способная конкурировать на очень высоком уровне. Уверен, Хави будет доволен подписаниями.

Конечно, нам нужно было подписывать игроков с именем. Мы очень гордимся сделками, которые провернули. В нашем клубе работают профессионалы, чья упорная работа дала результат», – приводит слова Лапорты Barca Universal.

Напомним, 1 сентября защитник английского «Манчестер Сити» Жоау Канселу и нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс перешли в каталонскую «Барселону» на правах аренды. Футболисты будут выступать в составе клуба до конца сезона-2023/2024.