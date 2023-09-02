Левандовски оценил шансы Кейна побить его рекорд по голам за сезон в Бундеслиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил шансы новичка мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна побить принадлежащий поляку рекорд чемпионата Германии — 41 гол за сезон.
«Когда я думаю о своём рекорде, я всё ещё считаю, что это невероятно. Это было безумие. Гарри Кейн — отличный игрок, но и Бундеслига — непростой чемпионат. Я думаю, ему нужно немного времени, но пока невозможно сказать наверняка.
Я сам никогда бы не подумал, что через 40 лет можно будет побить рекорд Герда Мюллера. Я даже не могу сегодня объяснить, как я это сделал», — приводит слова Левандовски Bild.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Бундеслиги Роберт Левандовски забил 41 гол за 29 игр и установил рекорд турнира по количеству забитых мячей.
Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем € 100 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
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