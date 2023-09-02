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Софьян Амрабат поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Софьян Амрабат поделился эмоциями от перехода в «Манчестер Юнайтед»
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат прокомментировал свой переход из итальянской «Фиорентины» в английский клуб.

«Для меня огромная честь стать игроком «Манчестер Юнайтед». Мне пришлось набраться терпения, но я тот, кто всегда слушает своё сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты. Я страстный игрок, хочу привнести свою энергию в команду и буду отдавать все силы в каждом действии для команды.

Я точно знаю, как Эрик тен Хаг любит работать и что ему нужно от своих игроков. Его тренерство и руководство очень помогли мне как игроку в начале моей карьеры. Я знаю, что он поможет раскрыть все мои способности, чтобы я мог помочь команде добиться успеха в этом сезоне», — приводит слова Амрабата официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Софьян Амрабат перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды и подписал соглашение с командой до июня 2024 года.

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